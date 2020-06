Gleich sechs Personen landeten nach einem Verkehrsunfall mit drei Autos am Sonntagabend kurz vor 21 Uhr in Amriswil im Spital. Eine 20-jährige Autofahrerin war auf der Poststrasse in Richtung Neumühlestrasse unterwegs gewesen, bei der Überquerung der Sommeristrasse kam es zur Kollision mit dem vortrittsberechtigten Auto einer 42-Jährigen, die auf der Sommeristrasse in Richtung Zentrum fuhr. Durch den Zusammenstoss prallte das Fahrzeug der 20-Jährigen auch noch in das Auto einer 44-Jährigen, die auf der Neumühlestrasse unterwegs war.

Die 20-jährige Unfallverursacherin blieb unverletzt. Die beiden anderen Lenkerinnen sowie zwei Mitfahrerinnen und zwei Mitfahrer erlitten leichte Verletzungen.

(red.)