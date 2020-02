So berichtet das italienische Fernsehen über Arbon

In der italienischen Sendung «Donnavventura» (Wortspiel – heisst so viel wie Frauen auf Abenteuern) besuchen junge Frauen alte Orte in Europa. Dabei stehen offensichtlich nicht nur Mainstream-Destinationen auf der Agenda sondern auch illustre Geheimtipps wie Arbon.

Influencerinnen aus Italien

In der Region weiss man natürlich, dass Arbon an einem schönen Sommertag viel zu bieten hat. Zum Beispiel die Promenade am See, die hübsche Altstadt und das Schloss. Wie die Influencerinnen aus Italien gerade auf Arbon gekommen sind, bleibt hingegen ein Rätsel.

Fairerweise muss man sagen, dass die Auswahl der gezeigten Attraktionen gar nicht so daneben ist. Die Promenade wird gezeigt, ebenso die Altstadt, das Saurer-Museum und auch der Thurgauer Attraktion überhaupt – den Äpfeln – wird Tribut gezollt.

Der Strickweg begeistert

Besonders gefallen hat den Frauen offensichtlich der Arboner Strickweg, den es dieses Jahr während drei Monaten zu bestaunen gab. Die Strickereien werden sogar besonders oft erwähnt.

Am Ende brausen die Frauen in ihren überdimensionierten Jeeps davon. Mit vier Stück. In irgendeine andere Ortschaft mit Weltformat. Zum Beispiel Walzenhausen. Oder Gams.