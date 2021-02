Für Polizistinnen und Polizisten, die schon länger als zehn Jahre bei der Kantonspolizei Thurgau arbeiten, war das ein wie ein Heimkommen: Am 28. Januar sind fünf Polizeistandorte innerhalb von Frauenfeld wieder an einen Standort am Marktplatz zusammengezogen. «Schon zwischen 1996 und 2011 war die Polizei im Bezirksgebäude stationiert», sagt Matthias Graf, Mediensprecher der Kantonspolizei Thurgau. Im neuen «Hauptquartier» der Kapo Thurgau arbeiten 24 Polizistinnen und Polizisten und ein Team der Kriminalpolizei.

Dieser neue Standort sei für die tägliche Arbeit praktisch, sagt Graf. «Hier sind alle Polizistinnen und Polizisten des Polizeipostens Frauenfeld vereint.»

Am neuen Standort ist der Schalterbereich optimiert worden. Neu gibt es zwei Schalter, die von einer Wand getrennt bedient werden können. Je nach Grund, wieso jemand an einen Polizeischalter muss, durchaus von Vorteil.

Hochsaison nach OAFF

Hochsaison am Schalter hat die Polizei vor allem nach dem Openair in Frauenfeld. «Da kommen viele Leute vorbei, weil sie etwas verloren oder gefunden haben.»

Gefundene oder verlorene Gegenstände seien das ganze Jahr hindurch die häufigsten Gründe, warum Leute den Polizeischalter aufsuchen. «Aber auch Anzeigen nehmen wir am Schalter entgegen, oder geben Auskünfte.»

