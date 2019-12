So stark beschädigt ist das Schiff tatsächlich

Es ist schon das zweite Mal, dass innerhalb eines Jahres ein von Thurgau Travel gechartetes Kreuzfahrtschiff verunfallt. Das mit 139 Personen besetzte Passagierschiff «MS Thurgau Prestige» prallte am Donnerstagabend bei Speyer im deutschen Bundesland Rheinland/Pfalz in ein Tankmotorschiff voller Diesel, wie die zuständige Polizei mitteilt. 20 Personen wurden dabei verletzt, neun mussten ins Spital gebracht werden.

Bereits am 20. März dieses Jahres war ein gechartertes Schiff von Thurgau Travel verunfallt: Damals prallte das Scylla-Kreuzfahrtschiff «MS Edelweiss» in der Nähe der niederländischen Stadt Nijmegen in einen Frachter. An Bord waren 160 Passagiere und 42 Besatungsmitglieder. Niemand wurde verletzt.