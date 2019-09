Am 11. September gab es Nachwuchs: Zwei Pumas kamen im Plättli Zoo Frauenfeld zur Welt. Die Tiere wurden von ihren Paten auf die Namen Dana und Sigi getauft.

Die Tiere kommen nach rund einem Jahr in einen anderen Zoo. (© pd)

Mutter Joya hat die Kinder im Aussengehege in der Nacht zur Welt gebracht. Die jungen Pumas sind bei der Geburt noch blind und taub, erst zwischen der zweiten und dritten Lebenswoche öffnen sich die Augen.

Vater Django sei während der ganzen Zeit mit den Jungtieren zusammen. Wüst: «Auch wenn Pumas in der Natur Einzelgänger sind, erweist sich Django als sehr umsichtiger und gutmütiger Vater.»

Dana und Sigi bleiben rund ein Jahr im Plättli Zoo, bevor sie einen Platz in einem anderen Zoo erhalten. So wird ein gesunder Gen-Pool bei den Pumas sichergestellt. Der letzte Puma-Nachwuchs aus dem vergangenen Jahr lebt seit Ende Juni in Dänemark.

(red.)