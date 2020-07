So veränderte sich der Style am Openair Frauenfeld

Die grössten Rap-Stars waren schon zu Besuch auf der Allmend in Frauenfeld – kein Wunder, denn das Openair Frauenfeld ist das grösste Hip-Hop-Festival in ganz Europa. Dieses Wochenende kann es wegen Corona nicht stattfinden. Um in Erinnerungen zu schwelgen, findest du in der Galerie die Top-Acts der letzten zehn Jahre. Warst du vor der Bühne, als Eminem, 50 Cent und Co. ihren grossen Auftritt hatten?