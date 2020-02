Nach dieser Fahrt hat eine 30-jährige Nordmazedonierin eine Anzeige am Hals. Die Kantonspolizei Thurgau hielt die Autofahrerin am Donnerstagmorgen kurz nach 8 Uhr in Bürglen an – weil sie mit drei Kindern im Auto mit stark vereisten Scheiben unterwegs war. Nachdem die Frau die Scheiben vom Eis befreit hatte, konnte sie laut Mitteilung weiterfahren.

Die Polizei macht erneut auf das Guckloch-Problem aufmerksam: «Wer mit eingeschränkter Sicht unterwegs ist, gefährdet sich selbst, seine Mitfahrer und andere Verkehrsteilnehmer.» Zudem müsse mit Führerscheinentzug gerechnet werden.