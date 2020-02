Fasnacht Sargans

In einer der Fasnachts-Hochburgen im FM1-Land wird dieses Wochenende ordentlich gefeiert: Nach der zwanzigsten «Super Mega Fasnachtsparty» am Samstag in Sargans können all jene, die dann noch mögen, am Sonntag auch noch an den grossen Fasnachtsumzug gehen. Hier findest du das Programm des diesjährigen Umzuges, an dem sich FM1Today übrigens durch die Masse fotografieren wird.