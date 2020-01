Jeweils in der Nacht sind die Übeltäter am Werk: In Weinfelden sind innerhalb von zwei Monaten über 30 Deckel von Schächten entfernt worden. Die Stadt ermittelt, ein Sturz in einen Schacht könnte tödlich enden.

Ein gefährlicher Lausbubenstreich: In Weinfelden betreiben Unbekannte einen besonderen «Sport». Sie entfernen Deckel von Meteorschächten und werfen diese anschliessend in den Schacht hinein. 30 Fälle innerhalb von zwei Monaten sind der Stadt bekannt. Verletzt wurde glücklicherweise noch niemand, aber ein Sturz in einen solchen Schacht könnte tödlich enden. «Wir wurden von der Polizei oder Passanten über offene Schächte informiert, vereinzelte haben auch unsere Mitarbeiter selber entdeckt. Es kam auf dem ganzen Stadtgebiet vor», sagt Martin Schneeberger, Leiter des Werkhofs Weinfelden, gegenüber der Thurgauer Zeitung. Wegen der Häufung haben die Mitarbeiter des Werkhofs das Amt für Sicherheit informiert. Dieses wird dem nun nachgehen, Anzeige wurde aber noch keine erstattet. (red.)