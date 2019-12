Eine 170-jährige Firmengeschichte geht zu Ende: Die Tuchschmid AG in Frauenfeld hat am Freitag die Bilanz deponiert. Die Belegschaft wurde in Anwesenheit des Verwaltungsrates informiert. «Ich bin tief erschüttert. Wir haben in den letzten Monaten alles in unserer Macht stehende getan, um den Konkurs noch abzuwenden», sagt Verwaltungsrat Richard Nägeli. « Ich bedaure zutiefst, diesen Weg gehen zu müssen – vor allem beim Gedanken an unsere tollen und langjährigen Mitarbeitenden sowie die guten Kunden- und Lieferantenbeziehungen.»

Das Marktumfeld im Stahlbau habe sich in den letzten Jahren verschärft, heisst es in der Medienmitteilung. Zwar konnte die Geschäftsleitung dank verschiedenen Massnahmen einen guten Auftragsbestand erreichen. «Leider ist jedoch die ‹Bremsspur› im Geschäft mit oft mehrjährigen Grossprojekten lang, und die nachlaufenden Verluste zogen die Bilanz in die Überschuldung. Trotz intensivster Suche nach Investoren konnte keine Lösung gefunden werden.»

Auch von Seiten des Kantons zeigt man sich tief traurig über das Ende der Traditionsfirma. «Die Firma Tuchschmid hat in der Stadt Frauenfeld eine lange Geschichte. Dass hundert Angestellte ihren Job verlieren bedauern wir sehr. Wir werden aber alles daran setzen, für sie neue Stellen zu finden», sagt Daniel Wessner, vom Thurgauer Amt für Wirtschaft und Arbeit.

Der Industrie im Kanton gehe es grundsätzlich gut. Es gebe auch eine Nachfrage nach Fachkräften. Deswegen seien sie guter Hoffnung, die nun arbeitslosen Mitarbeiter vermitteln zu können.

