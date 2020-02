Im thurgauischen Herdern stand am frühen Dienstagmorgen ein Schweinestall in Vollbrand. 160 Tiere starben in den Flammen, nur 20 überlebten.

Rund 100 Feuerwehrleute aus Frauenfeld und Herdern wurden am frühen Dienstagmorgen nach Herdern gerufen: Ein Schweinestall stand in Vollbrand. «Gemeinsam mit dem Besitzer trieben sie rund 20 Schweine ins Freie, rund 160 Tiere kamen ums Leben», sagt Daniel Meili, Mediensprecher der Thurgauer Kantonspolizei, vor Ort. Flammen weit herum zu sehen Kurz nach 5 Uhr war der Alarm bei der Thurgauer Notrufzentrale eingegangen. Laut Augenzeugen waren die Flammen bis nach Frauenfeld zu sehen. Rund zwei Stunden später hatte sich die Lage beruhigt, die Feuerwehr konnte den Grossbrand löschen. Ursache unklar Personen wurden keine verletzt. Die Brandursache ist laut Polizeisprecher Meili noch unklar. «Brandermittler und der kriminaltechnische Dienst sind auf Platz, um die Lage zu beurteilen.» Der Sachschaden beträgt mehrere hunderttausend Franken. (lag)