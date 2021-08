In Heldswil war auch am Freitagmorgen noch grauer Rauch zu sehen. In der Nacht stand ein Tierstall in Vollbrand, dutzende Feuerwehrleute kämpften gegen das Feuer an (FM1Today berichtete). Dieses konnte zum grössten Teil gelöscht werden, doch noch immer loderten Glutnester im Heu. Die Feuerwehrleute vor Ort mussten auch am Freitagmorgen noch die Heuhaufen mit Baggern auseinanderreissen, um das brennende Heu zu löschen. «Die Feuerwehr ist immer noch vor Ort», bestätigt Matthias Graf, Mediensprecher der Kantonspolizei Thurgau, am Freitagmorgen gegenüber FM1Today.