Das Summerdays findet dieses Jahr bereit zum zwölften Mal statt. Das Festival ist bekannt für sein Programmmix an Klassikern, Pop und nationalen Stars aber auch für die einmalige Lage direkt am Bodensee. Letztes Jahr war das Openair bereits im Vorfeld ausverkauft, dafür sollen dieses Jahr unter anderem diese Acts sorgen:

Flötist am Klassiker-Freitag

Am Freitag tritt Kim Wilde, eine der erfolgreichsten Künstlerinnen der 1980er, auf. Die Künstlerin ist bekannt für ihre Hits wie «Kids In America» oder «You Keep Me Hangin' On». Jethro Tull ist der zweite Act für den Klassiker-Freitag. Die Rockband um Frontmann und Flötist Ian Anderson ist seit über 50 Jahren miteinander unterwegs.