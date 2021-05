Teenie klaut Töff und baut Unfall

Am Freitagnachmittag kam es in Dussnang zu einem Unfall mit einem Töff und einem Auto. Ein 15-Jähriger war mit einem gleichaltrigen Kollegen auf einem geklauten Töffli unterwegs und fuhr in ein entgegenkommendes Auto.

Der 15-Jährige und sein Mitfahrer waren kurz vor 14 Uhr auf der Anwilerstrasse in Richtung Wetzikon unterwegs. Aus noch unbekannten Gründen prallten sie dabei in ein entgegenkommendes Auto einer 24-Jährigen. Der Töfflifahrer hatte das Fahrzeug vorher gestohlen und hatte auch keinen entsprechenden Führerschein. Der Teenager wurde beim Unfall verletzt und musste vom Rettungsdienst ins Spital gebracht werden. Sein Beifahrer wurde ebenfalls verletzt, konnte aber selbständig ins Spital gehen. (red.)