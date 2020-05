Das lokale Gewerbe unterstützen und dabei den Kunden eine Freude machen: Die Thurgauer Kantonalbank hat sich was besonderes ausgedacht. Weil gerade in der Coronakrise die lokalen Gewerbebetriebe und Selbstständigerwerbenden hart getroffen werden, will die Bank einen Beitrag leisten. Jeder der über 130'000 Privathaushalte im Kanton erhält Ende Mai einen Gutschein im Wert von 30 Franken.

«Zahlreiche lokale Geschäfte und Dienstleister haben in letzter Zeit finanzielle Einbussen erlitten. Wir möchten mit unserer Aktion dazu beitragen, dass Thurgauerinnen und Thurgauer lokale Angebote berücksichtigen. Gleichzeitig wollen wir allen eine Freude machen», sagt Thomas Koller, Vorsitzender der TKB-Geschäftsleitung. Der Gutschein kann bis Ende September 2020 bei Geschäften, Restaurants sowie Betrieben aus dem Tourismus- und Freizeitbereich im Kanton eingelöst werden. Wer will, kann den Gutschein auch verschenken.

In diesen Geschäften kannst du den Gutschein einlösen.