Thurgauerin will Switzerland's Next Topmodel werden

Die 23-jährige Thurgauerin Gina will bei der nächsten Ausgabe von «Switzerland's Next Topmodel» – kurz «SNTM» – mitmachen. Wieso sie das Zeug zum Model hat und warum sie mitmachen will, hat uns die Freidorferin erzählt.

Sie ist 23-jährig, 1,74 Meter gross, lebt im thurgauischen Freidorf und will «Switzerland's Next Topmodel» werden: Gina. Die 23-Jährige hat sich für die dritte Staffel der Casting-Show angemeldet. «Ich modle gerne, aber eher auf privater Basis und dachte: Wieso nicht mitmachen?», sagt sie. «Ich bin eine aufgestellte Person, immer gut drauf und abenteuerlustig – kurz, ich bin für alles zu haben.» 1 / 5 Zusammen mit zwei anderen Kandidaten hat sie die Chance auf eine Wildcard – das heisst: sie wäre direkt und ohne Casting in der Show. Doch dafür muss sie ein Online-Voting gewinnen. Wer für Gina stimmen will, kann das hier tun.