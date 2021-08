Neuenburger Giftalgen drohen auch in Ostschweizer Seen

«Generelles Badeverbot für Hunde! Lassen Sie Ihren Hund nicht aus dem See trinken», heisst es auf einem Flyer, der bei der Hafenanlage in Horn hängt. Der Grund: Verdacht auf giftige Blaualgen.

Nico Stürzinger, Bauverwalter der Gemeinde Horn, sagt: «Wir haben die Algen anfangs Woche entdeckt. Der Kanton hat danach eine Probe entnommen und analysiert diese jetzt.» Bis das Resultat der Untersuchung da ist, wurde präventiv die Warnung ausgegeben.

Eine Schnelluntersuchung hat zumindest schon mal den Verdacht auf Blaualgen bestätigt, wie giftig sie sind, soll die genauere Analyse ergeben. Bis diese da ist, gilt das Verbot.

Blaualgen entstehen vor allem bei höheren Temperaturen und in stehenden Gewässern – so wie im Hafenbecken in Horn. Entwickeln sich die giftigen Algen, verfärbt sich das Wasser in der Regel rot.

Zuletzt machten Blaualgen Schlagzeilen, als im Juli fünf Hunde am See in Schmerikon gestorben sind (FM1Today berichtete).

(rr)