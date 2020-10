Tödliche Gefahr für Hunde: Giftige Blaualgen im Hüttwilersee

Neuenburger Giftalgen drohen auch in Ostschweizer Seen

Warnschilder warnen Hundebesitzer beim Spaziergang am Hüttwilersee vor den giftigen Blaualgen. Diese wurden vergangenen Woche zufälligerweise am Ufer bei der Badi Hüttwilen entdeckt. Für Tiere können die Algen tödlich sein. «Im schlimmsten Fall kommt es zu Erbrechen oder sogar Leber- und Nervenschäden», sagt Margie Koster, beim AfU zuständig für Gewässerqualität und -nutzung, zur Thurgauer Zeitung.

Es ist nicht der erste Fall von Blaualgen-Vorkommen am Hüttwilersee. Vermehrt aufgetreten sind sie zuletzt 2013 und 2014. Die Blaualgen wurden womöglich vor Jahren von Wasservögel eingeschleppt. Vor allem im Spätsommer wachsen die Algen vermehrt. Toxine, also Gift, wird freigesetzt, wenn die Algen absterben und an der Wasseroberfläche zu gähren beginnen. Die Toxine werden aber nur sehr lokal freigesetzt. Sprich: Das restliche Seewasser ist einwandfrei und ungefährlich.

(red.)