Tödlicher Arbeitsunfall: 46-Jähriger wird von Staplermast erschlagen

Am Freitag hat sich in Lanzenneunforn ein tödlicher Arbeitsunfall ereignet, wie die Kantonspolizei Thurgau mitteilt. Zum tragischen Unfall kam es gemäss Mitteilung, als ein 46-Jähriger gegen 9.30 Uhr an der Liebenfelsenstrassen mit Reparaturarbeiten an einem Stapler beschäftigt war.

Aus noch ungeklärten Gründen kippte der Hubmast des Staplers und traf den Mann. Trotz rasch eingeleiteter Reanimationsmassnahmen durch eine Polizeipatrouille und medizinischer Hilfe des Rettungsdienstes verstarb er noch am Unfallort.

Zwecks Spurensicherung wurde der Kriminaltechnische Dienst der Kantonspolizei Thurgau beigezogen. Der Unfallhergang ist Gegenstand der laufenden Abklärungen.

(red.)