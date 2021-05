Töfffahrer prallt in Baum wird dabei verletzt

Am Dienstag ist in Bussnang ein Töfffahrer verunfallt. Der 18-Jährige kam von der Strasse ab und prallte in einen Baum. Die Kantonspolizei Thurgau sucht Zeugen.

Der 18-Jährige war kurz vor 14.30 Uhr auf der Viaduktstrasse in Richtung Oberbussnang unterwegs. Laut eigenen Angaben musste er in einer Kurve einem schwarzen Kleinwagen und einem Linienbus aus der Gegenrichtung ausweichen. Dabei kam er von der Strasse ab und prallte in einen Baum. Der Töfffahrer wurde beim Unfall leicht verletzt und musste ins Spital gebracht werden. Es entstand Sachschaden von mehreren hundert Franken. Die Kantonspolizei sucht Zeugen, insbesondere die Lenkerin oder den Lenker des schwarzen Autos. (red.)