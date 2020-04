Töfffahrer stirbt nach Zusammenstoss mit Auto

Ein 82-jähriger Autofahrer bog in Lamperswil am Samstagnachmittag gegen 14.15 Uhr von der Illharterstrasse herkommend in die Kreuzlingerstrasse ein. Wie die Kantonspolizei Thurga mitteilt, stiess er dabei mit einem vortrittsberechtigten Motorradfahrer zusammen, der in Richtung Müllheim unterwegs war. Trotz rascher medizinischer Versorgung durch den Rettungsdienst, den Notarzt sowie einer Rega-Besatzung verstarb der 41-Jährige noch auf der Unfallstelle. Die Insassen des Personenwagens blieben unverletzt.

Zur Spurensicherung und Klärung des Unfallhergangs wurde der Kriminaltechnische Dienst der Kantonspolizei Thurgau beigezogen. Die Feuerwehren Müllheim-Pfyn und Märstetten-Wigoltingen sperrten die umliegenden Strassenabschnitte für die Dauer der Unfallaufnahme und leiteten den Verkehr örtlich um. Die Staatsanwaltschaft hat eine Strafuntersuchung eröffnet.