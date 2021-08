Zum schweren Unglück kam es am Samstag kurz nach 15 Uhr auf der Turbenthalstrasse. Eine 51-jährige Fiat-500-Fahrerin hielt an, um bei der Badi Bichelsee nach rechts in einen Parkplatz zu fahren. Die 18-jährige Töfffahrerin bemerkte dies zu spät – es kam zum Crash.

Die junge Frau erlitt schwere Verletzungen und wurde nach der Erstversorgung vor Ort mit der Rega ins Spital geflogen, wie die Kantonspolizei Thurgau mitteilt.

Während der Unfallaufnahme war die Strasse im Unfallbereich rund drei Stunden gesperrt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von mehreren tausend Franken.

