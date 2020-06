Tötete Vater seine Kinder und sich selbst?

Am Sonntag wurden in einer Wohnung in Eschenz ein 38-jähriger Mann und seine zwei Kinder im Alter von 4 und 7 Jahren tot aufgefunden. Die Kantonspolizei Thurgau geht von einem Tötungsdelikt aus.

«Wir haben von Verwandten von den Toten erfahren», Matthias Graf, Mediensprecher der Kantonspolizei Thurgau kann zu den Ereignissen vom Wochenende noch nicht viel sagen: «Am Sonntagnachmittag fanden wir an der Furtbachstrasse in Eschenz drei leblose Personen.» Bei den Todesopfern handle es sich um einen 38-jährigen Mann und seine beiden Kinder - gemäss Polizei ein vierjähriger Junge und ein siebenjähriges Mädchen. Sie alle stammen aus Deutschland. 1 / 6 Die Kantonspolizei Thurgau und die Staatsanwaltschaft Kreuzlingen gehen von einem Tötungsdelikt aus. Die genauen Hintergründe sind derzeit noch unbekannt. Auf Anfrage von FM1Today bestätigt die Polizei jedoch, dass man keine Hinweise auf die Fremdeinwirkung einer vierten Person festgestellt habe: «Wir gehen nicht davon aus, dass weitere Personen in die Tat involviert sind», sagt Matthias Graf. «Die Hintergründe und Umstände sind noch nicht ganz geklärt», sagt Graf weiter. Die Verstorbenen seien ins Institut für Rechtsmedizin gebracht worden, dort werde die Todesursache abgeklärt. «Ausserdem werden Spuren vor Ort gesichert und ausgewertet und es werden noch diverse Personen befragt.» Gemäss 20 Minuten war der Vater der Kinder psychisch angeschlagen und habe die Trennung nicht verkraftet. Die Kinder seien jedes zweite Wochenende beim Vater gewesen. (abl)