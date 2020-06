Tötungsdelikt: Vater tötete Kinder und erstach sich selbst

Ein 38-jähriger Mann und zwei Kinder im Alter von vier und sieben Jahren wurden am Sonntag tot in einer Wohnung in Eschenz aufgefunden. Jetzt wurde der Autopsiebericht veröffentlicht.

Tatwaffe und Todesursache nach Tötungsdelikt noch unklar Aufgrund bisheriger Erkenntnisse hat der 38-jährige Deutsche zuerst seine beiden Kinder und anschliessend sich selber getötet. Die beiden Kinder im Alter von vier und sieben Jahren wiesen keine äusseren Verletzungen auf. Der Vater ist an den Folgen von Stichverletzungen gestorben. Die genaue Todesursache der Kinder ist noch nicht restlos geklärt. Wie die Kantonspolizei Thurgau schreibt, kann ausgeschlossen werden, dass weitere Personen in die Tat involivert waren. Die genauen Umstände sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen der Kantonspolizei in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Kreuzlingen. Werbung Quelle: BRK News/Beat Kälin (red.)