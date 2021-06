Bei den Unwettern in der Nacht auf Donnerstag ist ein tonnenschwerer Baum in Frauenfeld auf das Auto einer 46-Jährigen gestürzt. Die Frau wurde dabei verletzt, am Fahrzeug entstand Totalschaden.

Die Frau war mit ihrem Auto bei Unwetter in einem Waldstück unterwegs, als ein Baum umstürzte und von vorne auf das Fahrzeug krachte. Der tonnenschwere Baum fiel schräg über die Beifahrerseite auf das Autodach, wie die Kantonspolizei Thurgau mitteilt. Dabei wurde die 46-Jährige verletzt. Es befanden sich keine weiteren Personen im Auto. Die Frau wurde mit nicht lebensbedrohlichen Verletzungen ins Spital gebracht. Die Feuerwehr musste die Strasse vorübergehend sperren. Die Kantonspolizei Thurgau weist daraufhin, sich bei Gewitter oder Sturm von Wäldern fernzuhalten. Auf Strassen entlang von Waldrändern soll die Geschwindigkeit so angepasst werden, dass ein Halten auf Sicht jederzeit möglich ist. (red.)