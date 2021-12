Am nächstjährigen Festival-Freitag wird die Band Toto auf der Bühne stehen, die mit Hits wie «Africa», «Rosanna» und «Hold the Line» grosse Erfolge feierte.

Das Summerdays Festival findet vom 26. bis 27. August 2022 zum 13. Mal statt. Zahlreiche Gäste strömen dann wieder ans Bodenseeufer in Arbon. Schon die Austragung 2021 war für die Organisatoren trotz Corona erfreulich: «Die Festivalausgabe 2021 war nach einem pandemiebedingten Unterbruch 2020 ein voller Erfolg», schreiben die Veranstalter.

Ebenfalls am Freitag wir der Schweizer Künstler Stephan Eicher seine Lieder in Arbon präsentieren. «Er spielt am Summerdays einen seiner raren Festivalauftritte mit vielen Hits», schreiben die Organisatoren.