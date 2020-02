Ein grosser Koloss steht im Garten von Yves Senn in Rickenbach. Es ist ein fünf Tonnen schwerer Tresor, der auf dem Grundstück des 44-Jährigen vor sich hinrostet. Dass er schon lange jedem Wetter ausgesetzt ist, sieht man ihm an.

Senn hatte den Tresor mit seinem Kollegen im Frühsommer 2014 für einen Franken ersteigert und aus dem Aargau nach Rickenbach gebracht. Bis heute weiss niemand, was sich darin befindet, denn es hat noch niemand geschafft, dessen Türen zu öffnen.

«Der einzige Millionär, der nicht weiss, dass er einer ist»

«Vor einem halben Jahr hat es ein professioneller Schmid versucht», sagt Senn, der als Bijouter in Winterthur arbeitet. Der Öffnungsversuch dauerte einen halben Tag, dann musste der Schmid aufgeben. «Er versicherte mir zuvor, dass er bereits jeden Tresor aufgebracht hat.» Nun klafft eine offene Stelle an der Rückwand des Tresors. Der Schmid musste verschiedene Schichten herausschneiden: Beton, Metall, Beton und wieder Metall. Und immer noch trennen einige Schichten Yves Senn von dem Innern des Tresors. «Mittlerweile bin ich nicht mehr so optimistisch, dass sich etwas Gutes darin befindet», sagt er. Seine Freunde seien positiver. «Mein Kollege hat zu mir gesagt: Du bist der einzige Millionär, der nicht weiss, dass er einer ist.»

Inhalt wiegt zwei Tonnen

Als er und sein Kollege den Tresor vor knapp sechs Jahren auf Ricardo kauften, hatten sie auch noch andere Vorstellungen vom Inhalt. «Wir dachten, dass sich darin Gold oder Geld befindet, oder etwas Verbotenes wie Sprengstoff oder Waffen.» Gar eine Leiche gehörte zu den Fantasien der beiden. «Mein Kollege ist immer noch optimistisch, was den Inhalt betrifft. Ich hingegen habe je länger je mehr das Gefühl, dass sich nichts darin befindet», sagt Senn. Doch die Information des Tresor-Herstellers lässt an dieser Aussage zweifeln. «Er behauptet, dass der Tresor eigentlich drei Tonnen schwer sein müsste.» Beim Transportieren und Platzieren habe sich aber herausgestellt, dass der Tresor fünf Tonnen schwer sei. Das lasse zum Fantasieren offen. «Für mich ist diese Zahl aber unrealistisch.»