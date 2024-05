Spezialisten der Verkehrspolizei der Kantonspolizei Thurgau und ein Experte des Strassenverkehrsamtes führten am Montag von Mittag bis 19 Uhr in Frauenfeld technische Kontrollen an Fahrzeugen durch. Der Schwerpunkt lag auf technischen Änderungen an den Fahrzeugen sowie auf dem unnötigen Verursachen von Lärm.