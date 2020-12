Fast 100 Personen arbeiten derzeit für das Contact Tracing des Kantons Thurgau, das von der Lungenliga durchgeführt wird. Diese 100 Personen teilen sich in Schichten ein Grossraumbüro im obersten Stock eines Gebäudes in Felben-Wellhausen. Obwohl jeder Tracer seine eigene Infrastruktur, also Laptop und Telefon, benutzt, wird nicht ins Homeoffice gewechselt – trotz bestehender Pflicht im Kanton Thurgau.