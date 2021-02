Gebrannt hat es in einer Einzimmerwohnung an der Hauptstrasse in Aadorf. Die Feuerwehr war rasch vor Ort und konnte das Feuer löschen. Aus Sicherheitsgründen wurden die Bewohner des Einfamilienhauses evakuiert. Verletzt wurde niemand. Laut Kantonspolizei Thurgau beträgt der Sachschaden mehrere zehntausend Franken.

Zur Spurensicherung und Klärung der Brandursache wurden der Brandermittlungsdienst und der Kriminaltechnische Dienst der Kantonspolizei Thurgau aufgeboten.

(red./Kapo TG)