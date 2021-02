Ein vermummter Mann hat einen Tankstellenshop an der Klarastrasse in Arbon überfallen. Er bedrohte die Angestellten mit einer Pistole, forderte Bargeld und flüchtete anschliessend in unbekannte Richtung.

Die Angestellten der Agrola Tankstelle blieben unverletzt. Die Kantonspolizei Thurgau leitete sofort eine Fahndung ein, diese blieb bisher erfolglos. Der Überfall ereignete sich am Dienstagabend um etwa 20.30 Uhr. Der Täter bedrohte die Angestellten mit einer Pistole und flüchtete mit der Beute zu Fuss in unbekannte Richtung. Er wird als etwa 1.75 bis 1.85 Meter gross und schlank beschrieben. Er trug eine graue Hose und eine graue Jacke mit Kapuze. Sein Gesicht war vermummt. Die Kantonspolizei Thurgau sucht Zeugen. (red.)