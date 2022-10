Die zwei Täter betraten den Aldi an der Wespenstrasse in Frauenfeld am Donnerstag nach Ladenschluss um 20 Uhr durch einen Nebeneingang. Sie bedrohten eine Verkäuferin – und versuchten sie in ein Büro zu ziehen. Dabei stürzte die Angestellte und erlitt leichte Verletzungen, wie die Kantonspolizei Thurgau am Freitag mitteilt.

Die Männer flüchteten kurz darauf mit dem Deliktsgut in unbekannte Richtung, die Fahndung der Polizei verlief erfolglos. Sie sicherte vor Ort die Spuren. Die Frau wurde ins Spital gebracht. Wie es ihr inzwischen geht, sei unklar, heisst es auf Anfrage bei der Thurgauer Kapo. Auch steht noch nicht fest, was genau die Täter gestohlen haben.

Wer Angaben zu den Tätern machen kann oder den Überfall beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Kantonspolizei Thurgau zu melden. Die unbekannten Täter sind rund 170 Zentimeter gross und trugen schwarze Skimasken.

Ebenfalls am Donnerstagabend wurde in Wigoltingen eine Volg-Angestellte mit einem Beil bedroht. Der Täter forderte Bargeld. Die Polizei geht allerdings nicht von einem Zusammenhang aus.

(red.)