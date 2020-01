Unbekannte beschmieren Fenster einer Künstlerin mit Kot und Hakenkreuzen

«Bisher habe ich mich in meinem Zuhause immer sehr sicher gefühlt; aber das habe ich als einen Übertritt in meinen Schutzraum empfunden», sagt die Künstlerin Micha Stuhlmann der Thurgauer Zeitung.

Hakenkreuze und Hundekot an den Fenstern

Als sie am 27. Dezember aus den Weihnachtsferien kam, waren ihre Fenster mit Hundekot beschmiert. Vergangenes Wochenende wiederholte sich der Vorfall, ausserdem hat die unbekannte Täterschaft Hakenkreuze an ihre Fassade und an ihre Fenster gemalt.

«Ich will das verstehen»

«Ich kann das Zeichen nicht deuten», sagt sie. Von Linksextremen, die ihre Kunst- und Theaterprojekte falsch interpretieren bis zu Rechtsradikalen, die sie drangsalieren wollen, könne sie sich alles vorstellen, sagt sie zur Thurgauer Zeitung. «Vielleicht gefällt ihnen meine Grundhaltung nicht? Aber ich will das verstehen.» Stuhlmann hat Anzeige erstattet.

(red.)