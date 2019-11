Bei der Kantonalen Notrufzentrale ging kurz vor 2 Uhr am Sonntagmorgen die Meldung über den Brand bei einem Restaurant an der Frauenfelderstrasse ein. Als eine Patrouille der Kantonspolizei Thurgau wenige Minuten später vor Ort war, stand bereits ein Grossteil der Gartenwirtschaft in Brand, teilt die Thurgauer Kantonspolizei mit.

Die Feuerwehr Sirnach war mit rund 60 Einsatzkräften im Einsatz. Sie konnten das Feuer löschen und verhindern, dass der Brand auf das Gebäude übergriff. Beim Brand wurde niemand verletzt, es entstand Sachschaden von mehreren zehntausend Franken.

Der Brandermittlungsdienst der Kantonspolizei Thurgau geht von Brandstiftung aus. Die Ermittlungen wurden in der Nacht zusammen mit dem Kriminaltechnischen Dienst aufgenommen.