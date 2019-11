Mit einem solchen blinden Passagier will man eigentlich nach Hause kommen. Ein Weinfelder Paar war in Südafrika in den Ferien – bei der Rückkehr fanden sie ein Skorpion im Koffer. Die Polizei musste das Tier einfangen.

Der Skorpion lag reglos im Koffer, als das Weinfeldner Paar das Tier entdeckte. Sie waren gerade aus den Ferien in Südafrika zurückgekehrt, wo es sich der Skorpion offenbar in ihrem Koffer gemütlich gemacht hatte und als blinder Passagier in die Schweiz mitgereist war. «Nachdem das Tier mit einem Kleiderbügel angestupst und für lebendig befunden wurde, rief das Paar die Kantonspolizei Thurgau zu Hilfe», schreibt die Polizei. «Ein Polizist, der sich mit exotischen Tieren auskennt, fing es ein», sagt Daniel Meili, Sprecher der Kantonspolizei Thurgau. Das knapp zehn Zentimeter grosse Tier wurde nach Rücksprache mit Spezialisten der Kantonspolizei Zürich als für den Menschen ungefährlich eingestuft. «Wir haben Kontakte zu Spezialisten für alle möglichen Fälle », sagt Meili. Für ihn ist klar: «Das Paar hat völlig richtig reagiert, da gänzlich ungewiss war, wie gefährlich dieser Skorpion ist. Bei der Polizei gehen immer wieder solche Hilferufe ein. Meistens sind die Tiere allerdings nicht so exotisch: «Oftmals sind es Blindschleichen und Ringelnattern wegen denen die Polizei gerufen wird.» Und für alle Tierliebhaber: «Die Polizei hat den Skorpion an einen guten Platz vermitteln können», schreibt die Polizei in einem Facebook-Post. (red.)