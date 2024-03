Das Gericht kann sich einzig auf Indizien stützen. Es verfügt allerdings über Akten, die weit über das hinaus gehen, was am Montag und Dienstag vergangener Woche vor Gericht zur Sprache kam. Eine Verurteilung darf laut Gesetz nur erfolgen, wenn das Gericht keine vernünftigen Zweifel an der Täterschaft der Beschuldigten hat.

Am 13. Dezember 2007 wurde im Thurgauer Barchetsee die Leiche eines 27-Ägypters gefunden. Sie war mit einem Betonelement beschwert und wies vier Schussverletzungen auf. Lange kamen die Ermittlungen nicht recht voran, das Delikt wurde zum sogenannten «Cold Case». Viel später wurde der Fall neu aufgerollt.