Statt eines gemütlichen Grillabends erlebte eine 45-jährige Frau am Samstag in Münsterlingen einen Feuerwehreinsatz. Die Frau nahm den Grill im Garten einer Liegenschaft nach 16.30 Uhr in Betrieb. Wenig später merkte sie, dass der Grill brannte.

Die Feuerwehr Münsterlingen konnte den Brand rasch löschen, verletzt wurde niemand. Der Sachschaden ist einige hundert Franken hoch. Wieso der Grill in Brand geriet, wird von der Kantonspolizei Thurgau abgeklärt.

(red.)