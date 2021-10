Der Velofahrer wurde nach seinem schweren Sturz vom Rettungsdienst Erstversorgt und dann von der Rega ins Spital geflogen. Der 56-Jährige befindet sich in lebensbedrohlichem Zustand. Zum Velounfall kam es am Freitagabend kurz vor 17.30 Uhr, der Mann war auf der Bodanstrasse in Richtung Kreuzlingen unterwegs. Die Kantonspolizei Thurgau sucht Zeugen.

Während der Unfallaufnahme war der betroffene Streckenabschnitt für rund drei Stunden gesperrt. Die Feuerwehr erstellte eine Umleitung.

(red.)