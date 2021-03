Verdächtiges Paket sorgt bei Lidl in Weinfelden für Polizei-Grosseinsatz

Mitarbeiter von Lidl haben am Mittwochmorgen ein verdächtiges Paket bei der Polizei gemeldet, das am Hauptsitz in Weinfelden abgegeben worden war. Daraufhin rückte die Kantonspolizei Thurgau aus, wie der «Tages-Anzeiger» mitteilt. «Die Räumlichkeiten wurden gesichert und das Paket mit Unterstützung von Spezialisten der Kantonspolizei Zürich sichergestellt», bestätigt ein Kapo-Sprecher der Zeitung. Der Inhalt des Pakets habe sich als ungefährlich erwiesen. Auch die Gerücht zu einer Bombendrohung konnten von der Polizei dementiert werden.

Erst Mitte Februar war in einer Lidl-Zentrale in Neckarsulm eine Briefbombe explodiert. Drei Personen wurden dabei verletzt. Eine weitere Paketbombe ging kürzlich auch bei einem deutschen Getränkehersteller hoch. Eine weiter Sendung an den Babynahrungshersteller Hipp konnte abgefangen werden.

(red.)