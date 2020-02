Der Hof in Herdern gehört dem Massnahmezentrum Kalchrain des Kantons Thurgau. Jugendliche Straftäter erhalten hier die Möglichkeit, eine landwirtschaftliche Ausbildung zu absolvieren. «Unsere Aufgabe ist es, sie zu resozialisieren», sagt Hansjörg Lüking, Leiter des Massnahmezentrums, auf Anfrage von FM1Today. Pro Tag würden ein bis zwei Jugendliche die Schweine betreuen.

Nur 20 Tiere konnten am Dienstagmorgen in Sicherheit gebracht werden, ehe die Flammen Überhand nahmen und rund 160 Schweine im Stall ihr Leben verloren. Auch die 100 ausgerückten Feuerwehrleute konnten nichts mehr für die Tiere tun.

Lüking wurde am Dienstagmorgen um 5 Uhr aus dem Bett geklingelt – mit der Nachricht, dass der Stall in Vollbrand stehe. «Ich bin wahnsinnig erschrocken», sagt Lüking. «Einerseits bin ich erleichtert, dass keine Personen zu Schaden gekommen sind, andererseits war es ein schrecklicher Moment, so viele Tiere zu verlieren.» Die Verwüstung sei trotz sofortiger Löscharbeiten gross. «Ich bin sehr beeindruckt vom Einsatz der Feuerwehr.»