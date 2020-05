Autoteile liegen über die Strasse und Schienen verstreut, eine Gepäckbox eines Motorrades liegt in der Mitte der Fahrbahn. Zwei Autos und ein Motorrad sind in den Unfall involviert, der sich am Mittwochmorgen zwischen Frauenfeld und Matzingen ereignete.

Vier Personen verletzt

Vier Personen wurden verletzt, eine davon wurde schwer verletzt mit der Rega ins Spital gebracht. «Wir versuchen nun, den Unfallhergang zu rekonstruieren», sagt Christian Jäggi, Mediensprecher der Kantonspolizei Thurgau.

Wilerbähnli fährt nicht

«Beim Unfall sind Autoteile auf die Schienen der Wilerbahn gespickt», sagt Christian Jäggi. Deshalb fährt das Wilerbähnli zurzeit zwischen Frauenfeld und Wil nicht.

Die St.Galler Strasse, auf der sich der Unfall ereignete, ist komplett gesperrt, eine Umleitung wird durch die Feuerwehr signalisiert. Mindestens bis 10:00 sind Strasse und Schiene für die Sicherung der Spuren noch gesperrt, möglicherweise wird die Sperre auch länger dauern.

