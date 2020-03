Erstmals seit 1997 war 2019 keine Verkehrszunahme auf den Thurgauer Kantonsstrassen zu verzeichnen, teilt der Kanton Thurgau mit. Die jährliche Verkehrsstatistik zeigt ein minimales Minus von 0,06 Prozent. In den drei Jahren zuvor wurde jeweils eine Zunahme von knapp einem Prozent gemessen.

Doch die Zahlen von 2019 haben nur eine beschränkte Aussagekraft: Zahlreiche Baustellen haben dazu geführt, dass von den 195 Messstellen nur gerade 24 in Betrieb waren, wie es in der Medienmitteilung heisst.

Die höchste Tagesverkehrsfrequenz wurde zum fünften Mal in Folge auf der Kantonsstrasse H13 zwischen Kreuzlingen und Bottighofen erfasst: Am Freitag, 28. Juni, wurden hier 30'027 Fahrzeuge gezählt. Dieser Streckenabschnitt ist mit einem durchschnittlichen Tageswert von 24'360 Fahrzeugen wiederum die am stärksten befahrene Kantonsstrasse.

(red.)