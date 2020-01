Von Auto übersehen: Velofahrerin verletzt

Eine 19-jährige Velofahrerin wurde am Donnerstagmorgen bei einer Kollision mit einem Auto verletzt. Die junge Frau war mit ihrem Velo vom Stadtzentrum Romanshorn in Richtung Uttwil unterwegs. Eine Autofahrerin wollte zur gleichen Zeit von einer Tankstelle in die Kreuzlingerstrasse abbiegen. Dabei übersah die 35-jährige Fahrzeuglenkerin die entgegenkommende und vortrittsberechtigte Velofahrerin. Bei der Kollision wurde die Velofahrerin mittelschwer verletzt. Sie musste ins Spital gebracht werden. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Franken.

(red.)