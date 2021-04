Von Betonkübel getroffen: Zwei Bauarbeiter nach Arbeitsunfall verletzt

Der Unfall ereignete sich am Donnerstagabend kurz vor 16.30 Uhr, als die beiden Arbeiter auf einem Gerüst bei der Baustelle am Sonnenbergweg mit Betonarbeiten beschäftigt waren. Gemäss bisherigen Erkenntnissen wurden der 48-und 56-Jährige von einem schwingenden Betonkübel gestreift und stürzten aus einer Höhe von rund drei Metern in die Tiefe.

Der 48-Jährige wurde leicht verletzt und vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt. Der 56-Jährige wurde mittelschwer verletzt und musste von der Rega ins Spital geflgoen werden.

(red.)