Am Mittwochmittag entdeckte ein Passant am Bodensee-Ufer in Horn eine leblose Person im Wasser. Zusammen mit einer Passantin konnte er die Frau bergen und an Land bringen.

Polizisten der Kantonspolizei begannen mit der Reanimation der 71-Jährigen, bis der Rettungsdienst eintraf. Dieser brachte die Rentnerin in kritischem Zustand ins Spital. Dort verstarb die Schweizerin kurze Zeit später.

Die Kantonspolizei Thurgau geht von einem Badeunfall aus und klärt die genauen Umstände.

(thc)