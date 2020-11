Seit vergangenem Donnerstag gilt in der Schweiz eine ausgedehnte Maskenpflicht. Auch draussen, beispielsweise in belebten Fussgängerbereichen, muss eine Maske getragen werden. In der Ostschweiz wird das Einhalten der neuen Massnahme aber kaum kontrolliert.

Das Wetter am Wochenende lockte viele Menschen nach draussen in die Fussgängerzonen von Schweizer Städten. Dass dort neu eine Maskenpflicht herrscht, war aber nicht für jeden klar. «Es ist für die Leute allenfalls nicht immer klar, wo nun die Maskenpflicht gilt», sagt Dionys Widmer, Mediensprecher der Stadtpolizei St.Gallen, zu FM1Today. Er rät deshalb, die Maske besser einmal mehr zu tragen, als einmal zu wenig. Letzter Schritt wäre Anzeige Die St.Galler Stadtpolizei würde keine aktiven Masken-Kontrollen durchführen, doch auf Patrouille werde man Personen ohne Maske sicher auf die Pflicht hinweisen. «Am Freitag und Samstag gab es primär Jugendliche, bei denen wir das machen mussten», so Widmer. Die meisten Personen würden sich aber an die Massnahme halten. «Wenn wir jemanden ohne Maske sehen, sprechen wir diese Person an.» Ein letzter Schritt wäre eine Anzeige, da es keine Ordnungsbussen gebe. «Wir setzen aber auf den Dialog.» Es wird nur bei Meldung kontrolliert Falls die Bevölkerung die neue Massnahme grundsätzlich nicht verstehe und umsetze, müsste man die ganze Situation erneut betrachten und neue Vorgehensweisen definieren. Dasselbe gilt auch im Kanton Thurgau. Bei der Kantonspolizei Thurgau werden keine aktiven Masken-Kontrollen durchgeführt. «Es ist nicht unser Ziel, möglichst viele Strafanzeigen zu machen», sagt Michael Roth, Mediensprecher der Kapo Thurgau. Die Polizisten würden bei einer entsprechenden Meldung eine Kontrolle vornehmen, die Situation vor Ort überprüfen und gegebenenfalls Massnahmen treffen. Es ist nicht unser Ziel, möglichst viele Strafanzeigen zu machen Michael Roth, Mediensprecher der Kapo Thurgau Auch hier setzt die Polizei zuerst auf das Gespräch und allfällige Verwarnungen. «Wir gehen mit Augenmass vor. Grundsätzlich muss aber jeder Fall einzeln beurteilt werden. Die Kantonspolizei Thurgau appelliert an die Eigenverantwortung.» Die Maskenpflicht funktioniere nach ersten Erfahrungen aber gut.