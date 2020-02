Weil er Musik leiser stellen sollte: Mann bedroht seinen Nachbarn mit Waffe

Ein 58-jähriger Schweizer zückte seine Pistole, nachdem sein Nachbar ihn bat, die Musik leiser zu stellen. Der Vorfall ereignete sich am Samstagnachmittag um 15 Uhr in einem Mehrfamilienhaus an der Fischingerstrasse in Sirnach, teilt die Kantonspolizei Thurgau mit. Ein 25-Jähriger forderte seinen Nachbarn auf, die Musik leiser zu stellen. Dieser zückte daraufhin seine Waffe und bedrohte den 25-Jährigen.

Anschliessend zog sich der 58-Jährige in seine Wohnung zurück. Mehrere Patrouillen der Kantonspolizei Thurgau mussten ausrücken. Die Einheit nahm den Mann fest. Dieser leistete keinen Widerstand. Es wurde niemand verletzt. Die Staatsanwaltschaft hat eine Strafuntersuchung eingeleitet.

(red.)