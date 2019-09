Auf knapp zweieinhalb Hektaren baut die Familie Wägeli in Nussbaumen im Kanton Thurgau Tabak an. Und das bereits seit über 40 Jahren. Tabakbauer in dritter Generation ist Patrik Wägeli, 28 Jahre alt.

Tabak: stabiler und hoher Preis

«Tabak ist eine spannende Pflanze. Sie ist nicht einfach anzubauen, das macht es aber auch interessant», sagt Wägeli. Eine interessante Pflanze, aber auch eine lukrative. 153 Tabakbauern gibt es in der Schweiz. Die Zahl der Bauern, die das Kraut anpflanzen, geht zwar Jahr für Jahr zurück, für jene, die wie die Wägelis dabei bleiben, lohnt es sich aber. «Tabak hat einen sehr stabilen und vergleichsweise hohen Marktpreis im Gegensatz zu vielen anderen landwirtschaftlichen Produkten», sagt Patrik Wägeli.

Dies liegt daran, dass die Bauern keinem direkten Wettbewerb unterworfen sind und nicht mit Herstellern von Tabakprodukten verhandeln müssen.

Genossenschaft kauft gesamte Ernte

Die gesamte Ernte der Schweizer Tabakbauern, welche die hierzulande üblichen Sorten Burley und Virginia anbauen, wird von der Einkaufsgenossenschaft für Inlandtabak (Sota) aufgekauft. Gut 16 Franken zahlt diese den Bauern pro Kilo qualitativ hochstehenden Tabakes.