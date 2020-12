Grausiger Fund: Person entdeckt Leiche in Waldstück

Die Ermittlungen der Polizei im Egnacher Waldstück beim «Sangehölzli» dauern an. Am Samstag fand ein Passant dort eine Leiche, beziehungsweise Teile davon. Es ist weiterhin unklar, wer die Person ist, oder was geschah.

«Einerseits laufen die Abklärungen des forensischen Instituts St.Gallen, andererseits auch die Spurensicherung im Wald», sagt Daniel Meili, Mediensprecher Thurgauer Kantonspolizei.

Meldungen aus der Bevölkerung erhalten

Die Kriminaltechnischen Ermittlungen schliessen auch die Mithilfe der Bevölkerung ein, welche die Thurgauer Kantonspolizei erbeten hat. «Wir haben mehrere Meldungen erhalten, denen wir nun nachgehen. Es gibt Abklärungen zu möglichen Auskunftspersonen», sagt Meili weiter.

Ausgeschlossen werden kann derzeit noch nichts – weder ein Unfall, noch ein Gewaltverbrechen.