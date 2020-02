«Der Wolf wurde von seinem Leid erlöst», schreibt die Staatskanzlei Thurgau. Das Tier, welches in den vergangenen Wochen im Grenzgebiet der Kantone Thurgau und St.Gallen mehrere Schafe getötet hatte, war krank. Der Verdacht bestand dabei von Beginn weg, dem Wolf fehlten Haare an der hinteren Körperhälfte.

In der Nacht auf Dienstag wurde der Wolf von der Jagd- und Fischereiverwaltung des Kantons Thurgau in Zusammenarbeit mit der St.Galler Wildhut geschossen. Er kehrte an den Ort im Raum Bischofszell zurück, wo er am 17. Februar das letzte Mal zugeschlagen und ein Schaf in einem offenen Laufstall gerissen hatte. In den vergangenen Wochen tauchte er immer wieder dort auf.

Immer weniger Fell

Dort gelangen mittels Fotofallen zahlreiche Fotos und Direktbeobachtungen, welche belegten, dass sich der Gesundheitszustand des Wolfes in den letzten Wochen massiv verschlechtert hatte. «Verglichen mit den ersten Aufnahmen hatte der Wolf immer weniger Fell an der hinteren Körperhälfte», sagt Roman Kistler, Amtsleiter der Jagd- und Fischereiverwaltung Thurgau, auf Anfrage von FM1Today.

Auch der Aktionsradius des Tieres wurde immer kleiner. Ebenfalls atypisch, sagt Kistler: «Wölfe sind extrem mobil und können in einer Nacht gut 50 bis 80 Kilometer zurücklegen. Wenn ein Tier innerhalb von nur wenigen Kilometern bleibt, zeigt das klar, dass etwas nicht stimmt.»

Der Wolf kehrte bereits vergangene Woche mehrmals zum Hof in Zuckenriet zurück, wo er mehrere Schafe gerissen hatte. Der Hof in Schweizersholz, wo das Tier ebenfalls zuschlug, liegt nur wenige Kilometer entfernt.

Der Abschussentscheid war mit der St.Galler Jagdbehörde vorgängig abgesprochen worden. Der Wolf wird nun veterinärmedizinisch untersucht und genetisch identifiziert.

Abschuss war zuvor nicht möglich

Obwohl das Tier sich sehr auffällig und aggressiv verhielt, war ein Abschuss zuvor nicht möglich. «Dafür hat der Wolf zu wenige Tiere gerissen», sagt Kistler. Der Bund gibt für die Berechtigung zum Abschuss absolute Zahlen vor. Dafür müsste ein Tier innerhalb eines Monats 25 Tiere reissen.

Auf das Konto des nun getöteten Wolfs gehen zehn Tiere. Einige davon hat er selbst gerissen, andere mussten wegen ihrer Verletzungen erlöst werden.

Aufgrund der offensichtlichen Krankheit des Tieres war der Abschuss aber möglich. «Es klingt zwar etwas seltsam, aber der Wolf wurde zum eigenen Wohl erlegt, um ihn von seinem Leiden zu erlösen», sagt der Amtsleiter.

An was für einer Krankheit der Wolf litt, ist bislang nicht klar, wird nun aber von Tierärzten untersucht. Krankheiten bei Wildtieren kommen aber immer wieder vor. Den Füchsen im Kanton Thurgau macht zum Beispiel die Fuchsräude zu schaffen, eine parasitäre Hauterkrankung.